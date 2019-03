L'attacco è avvenuto qualche giorno dopo la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove un terrorista di estrema destra ha ucciso 50 persone in due luoghi di culto musulmani.

Una sparatoria è avvenuta questa mattina nella città di Utrecht in Olanda. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un tram per poi fuggire. Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sparatoria a Utrecht 18 marzo 2019 - 13:16 Una sparatoria è avvenuta questa mattina nella città di Utrecht in Olanda. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un tram per poi fuggire. Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite. La polizia ha comunicato che l'autore si è dato alla fuga. Le forze dell'ordine hanno circondato un edificio residenziale a circa 200 metri da dove la sparatoria è iniziata. Non si esclude che la sparatoria possa avere un movente "terroristico". Le autorità hanno alzato al massimo il livello d'allerta, chiedendo a tutte le scuole della zona di tenere "le porte chiuse". I controlli sono stati rinforzati anche negli aeroporti e attorno alle moschee. L'attacco è avvenuto qualche giorno dopo la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove un terrorista di estrema destra ha ucciso 50 persone in due luoghi di culto musulmani. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha parlato di una situazione "preoccupante" e ha riunito l'unità di crisi.