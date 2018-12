La reazione delle autorità del Cairo all’attacco non si è comunque fatta attendere: quaranta terroristi sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze di sicurezza nel corso di operazioni antiterrorismo nei governatorati del Nord Sinai e di Giza.

Bomba contro bus alle Piramidi 29 dicembre 2018 - 14:38 Un pullman turistico è stato oggetto venerdì sera di un attacco terroristico nei pressi delle Piramidi a Giza, nei pressi delle piramidi. In seguito a una deflagrazione sono morte quattro persone, tre vietnamiti e una guida egiziana, e altre 12 sono rimaste ferite (11 vietnamiti e l’autista egiziano): solo due passeggeri vietnamiti sono rimasti illesi. Secondo quanto ha reso noto il ministero dell'Interno egiziano, il bus passava lungo la via Marioutiyah nel quartiere di Haram a Giza quando la bomba - un ordigno artigianale nascosto dietro un muretto - è esplosa poco dopo le ore 18 locali. Il premier Mostafa Madbouly ha riferito che l'autobus avrebbe deviato dal tradizionale percorso turistico, ritenuto "sicuro" e "sorvegliato dalla polizia". L'autista avrebbe scelto un altro tragitto senza avvisare i servizi di sicurezza. La reazione delle autorità del Cairo all’attacco non si è comunque fatta attendere: quaranta terroristi sono stati uccisi in scontri a fuoco con le forze di sicurezza nel corso di operazioni antiterrorismo nei governatorati del Nord Sinai e di Giza. I blitz sono scattati, secondo quanto hanno precisato fonti dell’Interno, per prevenire attentati pianificati da parte di un gruppo terroristico contro istituzioni statali, l'industria del turismo, le forze armate, la polizia e le chiese.