Prima dell'arrivo del fronte tempestoso le temperature erano ben al di sopra della media stagionale: a Evionnaz (VS), attorno alle 2.30 del mattino, si sono registrati 19,3 gradi e 23 gradi sono stati misurati in giornata a Bellinzona. Ma nelle prossime ore lo scenario dovrebbe tornare a essere un po' più invernale, soprattutto a nord dell'arco alpino dove vengono segnalate nevicate anche a quote più basse e temperature in sensibile discesa.

La tempesta Petra si è abbattuta sulla Svizzera la notte scorsa, durante la quale le raffiche di vento - che hanno superato anche i 170 km/h ad alte quote in montagna (sul Napf e sul Bantiger, nel Canton Berna) - hanno provocato diversi danni, in particolare dovuti alla caduta di alberi e massi.

