Il tasso di partecipazione il mezzogiorno di lunedì era del 28%, una mobilitazione mai vista da vent'anni per delle legislative nel paese. In settembre era stata del 26,8%.

La minaccia di una nuova impasse accresce l'incertezza di Israele specialmente da un punto di vista economico, con il budget del 2020 ancora in sospeso. Fino ad oggi l'economia ha retto di fronte allo scompiglio politico, ma più lo stallo continuerà più i fondi per la sanità, l'educazione e l'infrastruttura mancheranno in assenza di un voto parlamentare sulle finanze.

Gantz non ha lesinato i colpi su questo aspetto, soprannominando il rivale "Il Pregiudicato" e accusandolo di voler restare al potere solo per far adottare una legge che impedirebbe alla giustizia di perseguirlo.

Secondo i sondaggi, né il Likud del premier uscente né il partito Kaḥol Lavan ("Blu e bianco") del suo rivale centrista Benny Gantz otterranno abbastanza seggi per governare con la maggioranza assoluta. Se questo si tradurrà in realtà lo si potrà scoprire solo a urne chiuse.

Le legislative di aprile e settembre non hanno portato a una maggioranza parlamentare, ma hanno smorzato l'aura di intoccabilità di Netanyahu così come le accuse di corruzione nei suoi confronti.

Il premier israeliano uscente Benjamin Netanyahu, il cui processo per corruzione inizierà questo mese, spera di restare al potere in occasione delle elezioni politiche che si tengono lunedì. È il terzo scrutinio in meno di anno e sembra essere destinato a prolungare l'impasse politica.

Legislative Israele alle urne per la terza volta in meno di un anno

