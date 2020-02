Il leader palestinese ha aggiunto che l'ANP "non accetterà mai gli Stati Uniti come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele".

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmud Abbas ha annunciato sabato la rottura di ogni relazione con Israele e la sospensione di tutti gli accordi, a tre giorni dalla presentazione del piano americano per la pace in Medio Oriente. "Non accetterò l'annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come l'uomo che" l'ha svenduta, ha detto dal Cairo, dove partecipava a una riunione straordinaria della Lega Araba.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Abbas rompe con gli Stati Uniti e Israele 01 febbraio 2020 - 21:25 Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmud Abbas ha annunciato sabato la rottura di ogni relazione con Israele e la sospensione di tutti gli accordi, a tre giorni dalla presentazione del piano americano per la pace in Medio Oriente. "Non accetterò l'annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come l'uomo che" l'ha svenduta, ha detto dal Cairo, dove partecipava a una riunione straordinaria della Lega Araba. Il leader palestinese ha aggiunto che l'ANP "non accetterà mai gli Stati Uniti come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele". La rottura delle relazioni riguarda anche la sicurezza, implicazione di cui Abbas ha detto di aver informato, con due lettere, sia gli USA che Israele. La ragione, ha chiarito, è che Washington e Tel Aviv, con il piano Trump, hanno violato "gli accordi internazionali, inclusi quelli che hanno condotto alla creazione dello Stato d'Israele". Il Piano, ha ammonito il presidente dell'ANP, "avrà ripercussioni su entrambi le parti del conflitto e l'intera regione". Piano alternativo Intanto, il ministro degli esteri palestinese al-Maliki ha annunciato che Abbas presenterà all'Onu un "piano alternativo" di pace in Medio Oriente. La proposta, secondo i media, sarà illustrata durante un discorso al Consiglio di sicurezza, verosimilmente l'11 febbraio. L'accordo che il presidente statunitense Donald Trump chiama "del secolo" concede a Israele la sovranità sulla valle del Giordano e il riconoscimento di fatto degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Malgrado la promessa di aiuti economici, ha suscitato l'ira dei palestinesi Due giorni di scontri Venerdì, in molte località della Cisgiordania e a Gaza, si sono svolte le manifestazioni della 'Giornata della collera' preannunciata dall'ANP e da Hamas. Secondo i dati della Mezzaluna Rossa, in quello che era il primo venerdì di preghiere dopo l'annuncio del piano di Trump, si sono contati almeno 48 feriti tra contusi e intossicati dai lacrimogeni negli scontri con l'esercito israeliano a Ramallah, Hebron, Jenin, Kalkilya, e Gerico. Le proteste sono proseguite sabato. Manifestanti hanno bruciato ritratti di Donald Trump e Benjamin Netanyahu.