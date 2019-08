Il divario manager-dipendente e uomo-donna è (ancora) significativo. (RSI-SWI)

Per compensare le perdite di salario reale negli ultimi 2 anni in Svizzera, le retribuzioni dovranno aumentare di almeno il 2% con le trattative del prossimo autunno. È quanto ha indicato martedì la federazione Travail.Suisse, che riunisce dieci tra sindacati, organizzazioni professionali e associazioni di lavoratori.

Alcuni affiliatiLink esterno -Syna, Hotel & Gastro Union e Transfair- insisteranno in particolare sulla necessità di incrementare i salari più bassi e quelli delle donne.

Per la prima volta in dieci anni, sottolinea Travail.Suisse, è stato registrato un calo delle retribuzioni reali per due anni consecutivi. Esiste dunque un "arretrato salariale" da recuperare.

Nei due anni in questione, l'economia è cresciuta del 4,2% e le previsioni per quello in corso stimano una progressione del prodotto interno lordo (PIL) dell'1,2%, ha riferito il responsabile della politica economica dell'organizzazione mantello.

I prossimi negoziati salariali avranno come obiettivo non solo di mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e compensare le perdite di stipendio, ma anche di garantire che i salariati beneficino della crescita economica.





(Ufficio federale di statistica UST)

Con un tasso di inflazione cumulata dell'1,4% negli ultimi anni (2017: 0,5% - 2018: 0,9%) e un tasso di crescita delle retribuzioni nominali dello 0,9% (grafico qui sopra), i dipendenti hanno subito una perdita salariale reale dello 0,5%.

Nonostante la ripresa economica, chi lavora ha sempre meno denaro da spendere anche per un'altra ragione: i premi di assicurazione malattia hanno ridotto il reddito disponibile dello 0,3% sia nel 2017 sia nel 2018.





(1) Servizio del TG sulle richieste di Travail.Suisse alle prossime trattative salariali

Intanto, è aumentato il divario salariale: se dal 2011 le remunerazioni dei manager sono salite del 19%, il resto del personale ha beneficiato di un incremento del 4,3%.

L'anno del '14 giugno'

Nell'anno dello sciopero delle donne, si mira anche a "lanciare un'offensiva salariale" nelle professioni dove la percentuale di personale femminile è particolarmente elevata, come: commercio al dettaglio, ristorazione, saloni di parrucchieri, strutture sanitarie.

"Non è più accettabile che lo stipendio di una donna sia in media inferiore di oltre 1500 franchi a quello di un uomo", ha detto la vicepresidente di Syna, Irene Darwich.





(1) Indicati in un grafico/illustrazione, i salari medi e mediani di uomini e donne con le differenze percentuali

Quasi metà della differenza salariale, il 44,1% - indica l'Ufficio federale di statistica nel suo recente rapporto, non può essere spiegata da fattori quali l'età, la formazione, il grado gerarchico nell'azienda, le dimensioni della stessa o la regione geografica. La conclusione è che "a qualifiche uguali, le donne guadagnano in media il 7,7% in meno degli uomini".





Syna si aspetta che tutte le aziende esaminino le loro retribuzioni e correggano eventuali discriminazioni. La recente revisione di legge decisa dal Parlamento lo impone un'analisi di questo tipo ogni 4 anni alle imprese con oltre 100 dipendenti. E non prevede sanzioni.

L'eliminazione delle disparità salariali è un requisito indispensabile per rendere allettante l'occupazione femminile e ridurre la carenza di personale qualificato. Della quale, osserva il sindacato, si lamentano quegli stessi datori che non sono disposti a investire in buone ed eque condizioni di lavoro e salariali.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 13.08.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.