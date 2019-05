Le differenze salariali più contenute si registrano nei settori in cui le donne sono poco rappresentate, come l'edilizia. Gli scarti più consistenti appaiono nei servizi finanziari e nelle assicurazioni.

Delle sette grandi regioni in cui l'UST suddivide la Svizzera, Zurigo è quella con lo scarto salariale più marcato (22,7%), ma solo una differenza del 7,2% non può essere spiegata.

La conclusione è che "date qualifiche uguali, le donne guadagnano in media il 7,7% in meno degli uomini", scrive l'UST nel suo rapporto, precisando che il dato ha una certezza statistica elevata.

Resta dunque ingiustificata per il 44,1%, quota sostanzialmente stabile: negli ultimi due decenni non è mai scesa sotto il 37,6% rilevato nel 2010, toccando un massimo del 44,4% nel 2000.

Il salario mensile lordo medio per un equivalente a tempo pieno risulta del 18,3% più alto per gli uomini. La differenza è meno marcata nel settore pubblico (16,7%) che in quello privato (19,6%).

In Svizzera, le donne continuano a guadagnare inspiegabilmente meno degli uomini. Nel 2016, a parità di professione, formazione e grado gerarchico nell'azienda, hanno percepito il 7,7% in meno di stipendio. Un dato immutato negli anni, secondo quanto indica giovedì l'Ufficio federale di statistica UST.

