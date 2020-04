Le quotazioni del greggio, già in calo per l'eccessiva capacità, sono state affondate dal coronavirus, che ha ridotto di un terzo la domanda petrolifera. Proprio l'Arabia Saudita insieme alla Russia è il paese chiamato alla riduzione maggiori.

Un'ipotesi inizialmente respinta dall'Arabia Saudita che, sotto forte pressione, avrebbe poi accettato l'offerta nella consapevolezza che la mancanza di un accordo avrebbe potuto far crollare i prezzi del petrolio ancora più in basso.

Gli Stati Uniti, il Brasile e il Canada contribuiranno con un taglio complessivo di 3,7 milioni di barili. All'intesa si è arrivati grazie anche alla mediazione di Donald Trump che, per facilitare un accordo, ha messo sul piatto la possibilità di conteggiare il taglio della produzione degli Stati Uniti come una riduzione del Messico.

L'intesa raggiunta in seno all'Opec dopo una settimana di trattative si è subito tradotta in un aumento dei prezzi, con le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 9%, arrivando a quasi 25 dollari al barile.

