A far emergere la vicenda, rilevata dal domenicale Caffè grazie a una delle persone che si erano affidate al medico, sono stati in particolare quattro pazienti. Dopo essere stati operati, hanno continuato ad avere dei dolori e si sono rivolti al centro specializzato dell'ospedale Civico di Lugano. Hanno così appreso di non essere stati realmente operati dal neurochirurgo, nonostante fossero finiti in sala e avessero subito delle incisioni sul corpo.

Neurochirurgo in Ticino sotto inchiesta per operazioni false

Un neurochirurgo attivo in una struttura privata del Luganese è finito sotto inchiesta per il sospetto che tra il 2018 e il 2019 abbia effettuato delle operazioni fasulle.

