Un altro fronte su cui gli assicuratori chiedono alla politica di intervenire riguarda il settore ospedaliero. In quest'ambito viene avanzata l'istituzione di importi forfettari per le prestazioni ambulatoriali e un tetto minimo di casi da gestire affinché nosocomi e medici possano continuare ad operare in termini di efficienza ed economicità.

Per cercare di risolvere questa annosa questione le casse malattiaLink esterno propongono alcune "misure urgenti a favore degli assicurati", tra le quali figurano l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento e un raffronto annuale dei prezzi dei medicinali con l'estero. È infatti noto che i farmaci generici costano più del doppio in Svizzera, patria di alcune tra le più grandi case produttrici di medicinali, rispetto ai paesi vicini.

A fine 2019 l'incremento della spesa sarà del 3% mentre alla fine del prossimo anno potrebbe addirittura superare il 5%. In alcuni settori, come fisioterapia e cure a domicilio l'aumento previsto è calcolato intorno al 6% mentre le uscite per ambulatori ospedalieri e laboratori saliranno del 5%.

Continua la spirale dei costi sanitari in Svizzera. L'organizzazione ombrello degli assicuratori santésuisse ha lanciato l'allarme lunedì mettendo in evidenza le preoccupanti stime per quest'anno e per il 2020.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nuovo balzo della spesa sanitaria in Svizzera 17 giugno 2019 - 12:41 Continua la spirale dei costi sanitari in Svizzera. L'organizzazione ombrello degli assicuratori santésuisse ha lanciato l'allarme lunedì mettendo in evidenza le preoccupanti stime per quest'anno e per il 2020. A fine 2019 l'incremento della spesa sarà del 3% mentre alla fine del prossimo anno potrebbe addirittura superare il 5%. In alcuni settori, come fisioterapia e cure a domicilio l'aumento previsto è calcolato intorno al 6% mentre le uscite per ambulatori ospedalieri e laboratori saliranno del 5%. Si tratta di un'evoluzione che viene spiegata da un lato con l'aumento dei terapisti e dei trattamenti e, dall'altro, con il crescente trasferimento dei degenti non gravi dagli istituti medicalizzati. Per cercare di risolvere questa annosa questione le casse malattia propongono alcune "misure urgenti a favore degli assicurati", tra le quali figurano l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento e un raffronto annuale dei prezzi dei medicinali con l'estero. È infatti noto che i farmaci generici costano più del doppio in Svizzera, patria di alcune tra le più grandi case produttrici di medicinali, rispetto ai paesi vicini. Un altro fronte su cui gli assicuratori chiedono alla politica di intervenire riguarda il settore ospedaliero. In quest'ambito viene avanzata l'istituzione di importi forfettari per le prestazioni ambulatoriali e un tetto minimo di casi da gestire affinché nosocomi e medici possano continuare ad operare in termini di efficienza ed economicità.