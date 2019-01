Intanto continua a tenere banco la polemica sullo smaltimento dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle è propenso alla chiusura dei termovalorizzatori esistenti o in ogni caso non vorrebbe costruirne dei nuovi. La Lega, invece, non è per nulla favorevole a questo genere di impianti.

Come si vive accanto a un centro di stoccaggio rifiuti? 19 novembre 2018 - 20:48 A scadenze regolari, in Campania e in altre regioni italiane torna l'emergenza rifiuti. Il reportage della Radiotelevisione svizzera dal quartiere Fidene di Roma, dove sorge uno degli impianti di stoccaggio di rifiuti più sovraccarichi della capitale. Intanto continua a tenere banco la polemica sullo smaltimento dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle è propenso alla chiusura dei termovalorizzatori esistenti o in ogni caso non vorrebbe costruirne dei nuovi. La Lega, invece, non è per nulla favorevole a questo genere di impianti. Lunedì il primo ministro Giuseppe Conte era a Caserta, dove ha firmato un protocollo d'intesa per, da un lato, contrastare il fenomeno delle discariche abusive, degli incendi dolosi e dei traffici sui rifiuti e, dall'altro, monitorare la salute dei cittadini.