Una notte di festa a Buenos Aires in attesa dei campioni

In attesa del ritorno a casa dei campioni del mondo, quella passata in Argentina è stata evidentemente una notte di grande festa. La vittoria sulla Francia al termine di una partita pazzesca, terminata ai calci di rigore, ha scatenato la gioia di un intero Paese.

19 dicembre 2022

In Qatar è arrivata la consacrazione definitiva per Lionel Messi. Se a livello di club ha potuto festeggiare regolarmente nell’arco della carriera, inserendo in bacheca diversi trofei di ogni competizione, in Nazionale la Pulce ha faticato di più, rimediando però alla grande negli ultimi due anni.

Festeggiata la sua prima Coppa America nel 2021, il fuoriclasse di Rosario ha completato l’opera trascinando l’Albiceleste al trionfo ai Mondiali 2022. E ora Messi e compagni sono attesi in Argentina per continuare la festa.

"La miglior finale di sempre". Il giorno dopo l'atto conclusivo dei mondiali in Qatar, il giudizio della stampa internazionale è unanime: la partita tra Argentina e Francia è stata spettacolare. E i protagonisti delle prime pagine - non poteva essere altrimenti - sono Lionel Messi e Kylian Mbappé:

