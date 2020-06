Queste aree, presto potrebbe essere adibite non solo alla proiezione dei film, ma anche all'organizzazione dei festival cinematografici. E se in Ticino, per il festival di Locarno l'ipotesi Drive-In è stata immediatamente scartata, noi siamo andati a Los Angeles, la città del cinema per eccellenza e abbiano visitato il Mission Tiki Drive InLink esterno che con i suoi quattro mega schermi, è diventato molto popolare tra gli angeleni.

In California è Drive-in mania 04 giugno 2020 - 17:47 Il coronavirus ha fermato tutte le produzioni cinematografiche di Hollywood, come anche i più importanti Festival del cinema nel mondo. Così i cinefili degli Stati Uniti - complice la pandemia - sono tornati a guardare il cinema all'aperto dalle loro automobili. Alcuni organizzatori, negli Stati Uniti, stanno valutando la possibilità di proporre le rassegne cinematografiche all’interno di alcuni Drive-In, in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza tra le persone. Qui, negli anni ’70 del secolo scorso, se ne contavano 4000, oggi sono meno di 300 ma stanno tornando di tendenza, in quanto i cinema sono chiusi causa pandemia. Gli americani non hanno perso tempo e stanno rimettendo a nuovo diversi cinema all'aperto che erano stati abbandonati da alcuni anni. Queste aree, presto potrebbe essere adibite non solo alla proiezione dei film, ma anche all'organizzazione dei festival cinematografici. E se in Ticino, per il festival di Locarno l'ipotesi Drive-In è stata immediatamente scartata, noi siamo andati a Los Angeles, la città del cinema per eccellenza e abbiano visitato il Mission Tiki Drive In che con i suoi quattro mega schermi, è diventato molto popolare tra gli angeleni. Ecco il servizio da Los Angeles: