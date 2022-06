Sparatorie di massa negli USA: l'incontro con i genitori di una vittima

Contenuto esterno

Sono passati ormai 11 giorni dalla strage nella scuola elementare di Uvalde in Texas e da allora negli Stati Uniti si sono registrate oltre due sparatorie di massa al giorno. Un conteggio divenuto insopportabile per le famiglie delle vittime. Il corrispondente Massimiliano Herber ha incontrato i genitori di una delle vittime della sparatoria nel liceo di Parkland in Florida, 4 anni fa.



Questo contenuto è stato pubblicato il 04 giugno 2022 - 20:52

