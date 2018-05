"Finalmente si parte – ha dal canto suo scritto in un tweet Matteo Salvini. Sperando che non ci siano altri tentativi (dall’Italia o dall’estero) di fermare il cambiamento […]".

Giuseppe Conte, primo ministro "avvocato difensore degli italiani" 23 maggio 2018 - 21:07 Dopo 80 giorni di stallo politico l'Italia ha un nuovo presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha affidato l'incarico al candidato della Lega e del Movimento Cinque Stelle di formare il nuovo governo. Dopo un faccia a faccia durato quasi due ore, la conferma è arrivata poco dopo le 19: Giuseppe Conte sarà il presidente del 65esimo governo della storia repubblicana. In un breve discorso al termine dell'incontro con Mattarella, il professore di diritto privato ha dichiarato: "Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il governo, incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l'incarico, esporrò alle Camere un programma basato sulle intese intercorse tra le forze politiche di maggioranza". Nel suo intervento, Conte ha insistito sulla "fase impegnativa e delicata" che sta attraversando il paese, dicendosi "consapevole della necessità di confermare la collocazione internazionale ed Europea dell'Italia". "Governo del cambiamento" "Il governo – ha proseguito - dovrà cimentarsi da subito con i negoziati in corso sui temi del bilancio europeo, della riforma del diritto d'asilo e del completamento dell'unione bancaria: è mio intendimento impegnare a fondo l'esecutivo su questo terreno costruendo le alleanze opportune e operando affinché la direzione di marcia rifletta l'interesse nazionale". Conte ha poi promesso che "quello che si appresta a nascere sarà il governo del cambiamento" e che lui sarà "l'avvocato difensore del popolo italiano". Per il premier designato, il contratto siglato tra Movimento Cinque Stelle e Lega su cui si fonda questa esperienza di governo "rappresenta in pieno le aspettative di cambiamento degli italiani" Domattina il presidente del Consiglio incaricato incontrerà i gruppi parlamentari a Montecitorio per delle consultazioni. Poi al termine dei colloqui tornerà al Quirinale da Mattarella per sciogliere la riserva e per stilare con lui la lista dei ministri del futuro governo. Il commento del corrispondente da Roma della RSI: In diretta su Facebook, il leader pentastellato Luigi Di Maio ha dichiarato che "Conte avrà la possibilità di far volare questo paese, renderlo più leggero, più snello e con più diritti". "Finalmente si parte – ha dal canto suo scritto in un tweet Matteo Salvini. Sperando che non ci siano altri tentativi (dall’Italia o dall’estero) di fermare il cambiamento […]". Il segretario del Partito democratico Maurizio Martina ha promesso "un'opposizione netta e costruttiva", poiché i contenuti del contratto di Lega e Cinque Stelle "sono dannosi per l'Italia".