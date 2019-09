Abbey Road fu però l'ultimo album dei fab four, tra i quali erano già vive le tensioni che hanno portato alla separazione della band. Anche musicalmente, spiega il compositore e produttore Massimiliano Pani alla Radiotelevisione svizzera, "ci sono dentro 3, 4 mondi musicali diversi che erano già la rappresentazione delle direzioni che stavano prendendo e che avrebbero preso da lì a poco come artisti".

"Abbey Road" dei Beatles compie 50 anni 26 settembre 2019 - 21:05 Quattro giovani uomini che camminano in fila indiana su delle strisce pedonali, un maggiolino della Volkswagen sullo sfondo. Ogni appassionato di musica sa immediatamente di cosa si sta parlando. È una delle copertine più famose di uno degli album più famosi della storia del pop rock: "Abbey Road" dei Beatles, un trionfo che compie, questo 26 settembre, 50 anni. La foto fu scattata dal fotografo Iain MacMillan l'8 agosto del 1969 vicino allo studio discografico dove John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison hanno registrato i loro successi. Abbey Road fu però l'ultimo album dei fab four, tra i quali erano già vive le tensioni che hanno portato alla separazione della band. Anche musicalmente, spiega il compositore e produttore Massimiliano Pani alla Radiotelevisione svizzera, "ci sono dentro 3, 4 mondi musicali diversi che erano già la rappresentazione delle direzioni che stavano prendendo e che avrebbero preso da lì a poco come artisti".