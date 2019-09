E nel contesto delle celebrazioni che si stanno svolgendo a Liverpool è stato aperto al pubblico l'ex orfanotrofio "Strawberry Fields", edifico di culto per i fan dei Fab Four.

Tra i fan dei Beatles nell'ex orfanotrofio Strawberry Fields 21 settembre 2019 - 21:17 Cinquant'anni fa, esattamente il 27 settembre del 1969, i Beatles pubblicarono il loro ultimo album registrato in studio, Abbey Road (il successivo LP Let it be in realtà fu inciso precedentemente, nel gennaio di quello stesso anno). E nel contesto delle celebrazioni che si stanno svolgendo a Liverpool è stato aperto al pubblico l'ex orfanotrofio "Strawberry Fields", edifico di culto per i fan dei Fab Four. Nel cortile dell'orfanotrofio, chiuso nel 2005, John Lennon, che abitava a poca distanza, era solito infatti giocare con gli amichetti, tanto da ispirare uno dei più grandi successi della band (Strawberry Fields Forever), inciso ai tempi di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album nel quale originariamente doveva essere inserito. Nell'edificio simbolo dell'infanzia di John Lennon viene ora ospitata una mostra interattiva sull'artista britannico. Il reportage sul posto del TG, tra i fan del quartetto di Liverpool che visitano questo luogo di culto che ora, dopo cinquant'anni, fa parte, a giusta ragione, anche della storia del XX secolo.