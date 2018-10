Addio a Charles Aznavour

Sul piano politico il celebre chansonnier si è sempre battuto per la causa armena, un impegno che gli è valso la nomina di Ambasciatore d'Armenia in Svizzera nel 2009.

Nella sua carriera Charles Aznavour ha venduto oltre 200 milioni di dischi in sette lingue e si è fatto conoscere anche come attore, con oltre una sessantina di film cui ha partecipato.

La consacrazione mondiale arrivò nel 1956 con le esibizioni all'Olympia di Parigi e la canzone "Sur ma vie" che scalò le classifiche non solo in Francia. Nei decenni successivi ha cantato nei teatri di tutto il mondo e non si contano le interpretazioni dei suoi celebri brani da parte di artisti affermati.

Nato a Parigi nel 1924 da immigrati di origine armena, Shahnour Vaghinagh Aznavourian, conosciuto ben presto con il nome d'arte di Charles Aznavour, iniziò la sua carriera come attore di prosa. I primi successi nel mondo della canzone ottenne grazie a Edith Piaf che lo portò in tournée in Francia e negli Stati Uniti.

