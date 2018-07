L'orchestra, collocata in mezzo agli spettatori, è formata da giovani musicisti di un'associazione bolognese che possono approfittare di questa esperienza per il loro curriculum artistico.

L'idea di fondo è quella di diffondere l'arte musicale tra un pubblico vasto ed eterogeneo che per i più svariati motivi non è solito frequentare i teatri. E l'esperimento nato tre anni fa sta riscuotendo successo. Il camion, che una volta giunto a destinazione si trasforma in palco, sta attraversando la penisola e nei giorni scorsi ha fatto tappa a Milano, sul piazzale della Stazione Centrale dove è stata rappresentata una versione rielaborata del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Potrebbe in futuro fare tappa in Ticino OperaCamion, l'originale proposta del Teatro dell'Opera di Roma che mette in scena i classici della lirica nelle piazze e nelle periferie italiane.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

OperaCamion porta la lirica nelle periferie 04 luglio 2018 - 11:16 Potrebbe in futuro fare tappa in Ticino OperaCamion, l'originale proposta del Teatro dell'Opera di Roma che mette in scena i classici della lirica nelle piazze e nelle periferie italiane. L'idea di fondo è quella di diffondere l'arte musicale tra un pubblico vasto ed eterogeneo che per i più svariati motivi non è solito frequentare i teatri. E l'esperimento nato tre anni fa sta riscuotendo successo. Il camion, che una volta giunto a destinazione si trasforma in palco, sta attraversando la penisola e nei giorni scorsi ha fatto tappa a Milano, sul piazzale della Stazione Centrale dove è stata rappresentata una versione rielaborata del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. L'orchestra, collocata in mezzo agli spettatori, è formata da giovani musicisti di un'associazione bolognese che possono approfittare di questa esperienza per il loro curriculum artistico. Tra i progetti dei promotori di OperaCamion c'è quello di sconfinare nella Confederazione per esibirsi sulle rive del Lago di Lugano.