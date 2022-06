In Francia testa a testa tra la coalizione di Macron e la sinistra

La maggioranza presidenziale esce in testa dal primo turno delle legislative con il 25,7% di preferenze, ma supera la sinistra riunita attorno alla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon di soli 20'000 voti e difficilmente Emmanuel Macron riuscirà a confermare la maggioranza assoluta in Parlamento. Il Rassemblement National di Marine Le Pen arriva al terzo posto con il 19% dei voti. Il sistema maggioritario a due turni (il prossimo è in programma tra cinque giorni) preclude però ancora una volta al partito di estrema destra di pesare sul prossimo legislativo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2022 - 13:19

