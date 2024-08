Il prossimo Eurovision Song Contest si terrà a Basilea

Altri sviluppi Due persone arrestate per l’atto antisemita a Davos Questo contenuto è stato pubblicato al La polizia grigionese ha arrestato due persone richiedenti l’asilo sospettate di aver aggredito un turista britannico, ebreo ortodosso di 19 anni, una settimana fa a Davos. Il giovane era stato picchiato e insultato. Di più Due persone arrestate per l’atto antisemita a Davos

Altri sviluppi Gli svizzeri hanno guadagnato 84’500 franchi nel 2023, ma le svizzere meno Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2023 chi lavorava a tempo pieno in Svizzera - sia come impiegato di un'azienda che come indipendente - ha guadagnato 84'500 franchi (valore mediano: la metà è sopra e l'altra metà sotto). Di più Gli svizzeri hanno guadagnato 84’500 franchi nel 2023, ma le svizzere meno

Altri sviluppi Scoperto accampamento militare romano in Val Sursette Questo contenuto è stato pubblicato al Scoperta "sensazionale" nei Grigioni dove, a circa 2200 metri in zona Colm la Runga, in Val Sursette (Sursés), è stato rinvenuto un accampamento militare romano di 2'000 anni fa. Esso risale alla stessa epoca del campo di battaglia situato più in basso. Di più Scoperto accampamento militare romano in Val Sursette

Altri sviluppi Più soldi per l’esercito e più cooperazione con la NATO Questo contenuto è stato pubblicato al Più soldi per l'esercito, maggiore cooperazione in materia di difesa con la NATO e revisione della politica di neutralità: sono queste le raccomandazioni principali formulate in un rapporto presentato oggi da un gruppo di esperti istituito dal Consiglio federale. Di più Più soldi per l’esercito e più cooperazione con la NATO

Altri sviluppi Prosegue l’offensiva Israeliana in Cisgiordania Questo contenuto è stato pubblicato al L’esercito israeliano ha proseguito l'offensiva su larga scala lanciata mercoledì in Cisgiordania. Di più Prosegue l’offensiva Israeliana in Cisgiordania

Altri sviluppi Da Berna un aiuto supplementare per Vallemaggia e Mesolcina Questo contenuto è stato pubblicato al La Confederazione è pronta a fare la sua parte per riparare i danni provocati quest'estate dalle alluvioni in Vallemaggia e Mesolcina. Lo ha dichiarato ai microfoni della RSI il consigliere federale Albert Rösti. Di più Da Berna un aiuto supplementare per Vallemaggia e Mesolcina

Altri sviluppi Richard Gere sarà ospite dello Zurich Film Festival Questo contenuto è stato pubblicato al L'attore americano Richard Gere sarà ospite dello Zurich Film Festival (ZFF). La star 74enne parteciperà alla prima mondiale del documentario elvetico "Wisdom of Happiness", film sul e con il Dalai Lama di cui Gere è produttore esecutivo. Di più Richard Gere sarà ospite dello Zurich Film Festival

Altri sviluppi Meno attacchi di lupi al bestiame in Vallese e nei Grigioni Questo contenuto è stato pubblicato al Quest'anno i lupi hanno ucciso meno capi di bestiame nei Grigioni e in Vallese. E ciò nonostante un leggero aumento della popolazione dei predatori. Lo sostengono varie organizzazioni ambientaliste. Di più Meno attacchi di lupi al bestiame in Vallese e nei Grigioni

Altri sviluppi L’OMS lancia l’allarme: sempre meno adolescenti usano il preservativo Questo contenuto è stato pubblicato al Gli adolescenti europei hanno sempre più spesso rapporti sessuali non protetti secondo un recente studio dell'OMS. Di più L’OMS lancia l’allarme: sempre meno adolescenti usano il preservativo