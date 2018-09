La votazione è giunta al termine di una discussione urgente chiesta da tutti i gruppi in Parlamento a proposito dell'annuncio del Consiglio federale di voler allentare i criteri volti a permettere l'export di materiale bellico anche in Paesi coinvolti in un conflitto armato interno.

Con la propria mozione, il Partito borghese democratico vuole che i criteri definiti nell'ordinanza sulle esportazione di armi vengano inclusi nella Legge federale sul materiale bellico, affinché eventuali modifiche in questione possano essere oggetto di un dibattito parlamentare e, in ultima istanza, attaccabili anche mediante referendum.

Esportare armi soprattutto nei paesi in guerra nuoce alla reputazione della Svizzera. Così la pensa il Parlamento elvetico che oggi ha deciso che vuole essere maggiormente coinvolto nel determinare i criteri per l'export di materiale bellico.

