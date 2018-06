"Vogliamo ribadirlo? Ribadiamolo. L'uscita dall'Euro - ha sottolineato Conte - non è mai stata in discussione, non è in discussione. Non è entrata nel contratto di governo e non è un obiettivo che ci proponiamo in questa legislatura"

Il premier le ha definite "misure rivoluzionarie". Si tratta dell'ormai conosciuta Flat tax, ovvero usando le sue parole, "una riforma fiscale caratterizzata dall'introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni che possa garantire la progressività dell'imposta, in piena armonia con i principi costituzionali". Misura che verrà accompagnata con l'inasprimento "dell'esistente quadro sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di assicurare il carcere vero per i grandi evasori".

Il premier Conte assicura "la convinta appartenenza all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato". Ma annuncia "una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche" e si cercherà "una revisione del sistema delle sanzioni". Più "ortodossa" la posizione europea: "l'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione Europea è un nostro obiettivo, che dovrà essere perseguito in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati".

Il nuovo presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte si è preso la scena parlamentare elencando oggi al Senato italiano le priorità dell'esecutivo che sta nascendo. Al termine del discorso e dopo le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi parlamentari è iniziata la chiama nominale dei senatori per esprimere il loro voto sulla mozione di fiducia. Infine l'Aula del Senato ha dato la fiducia al governo Conte. I "sì" sono sono stati 171, 117 i "no" e 25 gli astenuti. Domani sarà la volta della Camera.

Un discorso di 75 minuti che ha confermato punto per punto il contratto di governo siglato tra Lega e Movimento Cinque stelle, confermando anche l'appartenenza all'alleanza atlantica e il rispetto dei parametri europei, in una Ue più equa. Primo discorso davanti al Senato del nuovo Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.

