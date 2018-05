Corrispondenza del TG sull'accordo trovato, in Italia, tra 5 Stelle e Lega per la formazione di un nuovo governo

Pronto il governo M5S-Lega con Conte premier 31 maggio 2018 - 21:05 In Italia, è stato raggiunto l'accordo per un governo politico 5 Stelle-Lega, con Giuseppe Conte presidente del Consiglio. Lo hanno reso noto giovedì in serata rispettivi leader di partito Luigi di Maio e Matteo Salvini. Il giuramento del nuovo esecutivo, riferiscono fonti parlamentari, è previsto per venerdì alle 11. Il voto di fiducia al Senato e alla Camera, apparentemente in quest'ordine, sarà espresso lunedì e martedì. Il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, aveva nel frattempo confermato che il presidente "Sergio Mattarella ha incontrato Carlo Cottarelli, il quale sciogliendo la riserva formulata gli ha rimesso l'incarico di formare il governo".