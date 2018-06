Di Maio, alla guida del ministero del Lavoro, potrebbe avere una posizione privilegiata per portare avanti la lotta alla legge Fornero sulle pensioni o i lavori per il reddito di cittadinanza.

Passi indietro che si sono concretizzati con quello "di lato" di Paolo Savona. Il "ministro della discordia" che il presidente Mattarella non ha voluto all'economia si occuperà di un altro ministero, quello degli Affari europei. Una posizione dalla quale potrebbe comunque avere spazio per dire la sua sulla revisione dei trattati con l'Unione.

Tutti hanno fatto un passo indietro per farne uno avanti, il più importante: la formazione del governo. Il corrispondente della Radiotelevisione svizzera a Roma, Lorenzo Buccella, riassume così le dinamiche che hanno fatto in modo che l'Italia, a 88 giorni dalle elezioni, abbia infine un governo.

Il governo che ha preso forma dopo una difficile gestazione di quasi 90 giorni in Italia è, nonostante tutto, un governo di compromesso e di equilibrio. Sei ministri "tecnici" e 12 "politici". E se la componente euroscettica dei gialloverdi potrebbe dare qualche preoccupazione a Bruxelles, nell'esecutivo c'è stato spazio anche per figure europeiste.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'Italia ha trovato il suo governo 01 giugno 2018 - 15:08 Il governo che ha preso forma dopo una difficile gestazione di quasi 90 giorni in Italia è, nonostante tutto, un governo di compromesso e di equilibrio. Sei ministri "tecnici" e 12 "politici". E se la componente euroscettica dei gialloverdi potrebbe dare qualche preoccupazione a Bruxelles, nell'esecutivo c'è stato spazio anche per figure europeiste. Tutti hanno fatto un passo indietro per farne uno avanti, il più importante: la formazione del governo. Il corrispondente della Radiotelevisione svizzera a Roma, Lorenzo Buccella, riassume così le dinamiche che hanno fatto in modo che l'Italia, a 88 giorni dalle elezioni, abbia infine un governo. Passi indietro che si sono concretizzati con quello "di lato" di Paolo Savona. Il "ministro della discordia" che il presidente Mattarella non ha voluto all'economia si occuperà di un altro ministero, quello degli Affari europei. Una posizione dalla quale potrebbe comunque avere spazio per dire la sua sulla revisione dei trattati con l'Unione. Nella posizione delicata delle finanze e dell'economia c'è dunque il professore di economia politica Giovanni Tria, che rimane critico nei confronti della moneta unica europea, ma perlomeno non è favorevole all'uscita dell'Italia dalla zona euro. Un europeista agli esteri La componente euroscettica del nuovo governo italiano è compensata dal ministro degli esteri Enzo Maovero Milanesi. Il 63enne professore di diritto comunitario ha passato buona parte della sua carriera professionale tra Bruxelles e il Lussemburgo ed è già stato ministro degli Affari europei nel governo di Enrico Letta, un esecutivo molto criticato proprio da Lega e Movimento 5 stelle. Un governo, quello che ha prestato giuramento venerdì, guidato da un "tecnico" non eletto, Giuseppe Conte. La componente politica, è comunque evidente. I leader delle due forze politiche vincitrici delle elezioni, Matteo Salvini e Luigi di Maio, occupano entrambi la posizione di vicepremier e la direzione di due ministeri dai quali potrebbero agire sui punti nevralgici del programma dei rispettivi partiti. Di Maio, alla guida del ministero del Lavoro, potrebbe avere una posizione privilegiata per portare avanti la lotta alla legge Fornero sulle pensioni o i lavori per il reddito di cittadinanza. Salvini, agli interni, ha invece già promesso un giro di vite sull'immigrazione, annunciando già dei tagli ai fondi per l'accoglienza dei migranti.