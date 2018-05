Le tre donne sopravvissute - un altro ferito è morto all'arrivo in ospedale - sono tutte di nazionalità cubana, come la maggior parte dei passeggeri. Solo cinque sarebbero stranieri, secondo Granma, il quotidiano del Partito comunista cubano.

Disastro aereo, ci sono dei superstiti 19 maggio 2018 - 13:45 Solo tre persone, tutte donne, sono sopravvissute allo schianto del Boeing 737, precipitato venerdì sera poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana, con a bordo 104 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Le tre donne sopravvissute - un altro ferito è morto all'arrivo in ospedale - sono tutte di nazionalità cubana, come la maggior parte dei passeggeri. Solo cinque sarebbero stranieri, secondo Granma, il quotidiano del Partito comunista cubano. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha visitato personalmente il luogo del disastro e ha dichiarato che si tratta "di un giorno di lutto per il nostro paese". Diaz-Canel ha annunciato l'immediata creazione di "una commissione speciale, che ha già aperto un'inchiesta sui fatti". Secondo i media locali, poco dopo il suo decollo, il Boeing avrebbe effettuato una brusca virata verso il primo terminale dell'aeroporto. Testimoni sostengono che in quel momento il velivolo potrebbe aver urtato fili dell'alta tensione.