Berthoud, lo svizzero dell'alta moda

francoisberthoud.com

La fondazione Sozzani di Milano dedica fino al 27 marzo una mostra dedicata a uno dei più raffinati illustratori del mondo della moda: lo svizzero François Berthoud.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2022 - 16:00

tvsvizzera.it/mrj

C’è anche un po’ di Svizzera nella moda internazionale grazie all’illustratore François Berthoud, cui la Fondazione Sozzani di MilanoLink esterno ha dedicato una mostra che può essere visitata fino al 27 marzo.

Formatosi presso la scuola d’arte di La Chaux-de-Fonds, e poi alla scuola grafica di Losanna, Berthoud collabora dal 1982 con le maggiori riviste del settore e con i grandi marchi della moda. Ma non solo : da ormai dieci anni cura i manifesti delle dodici produzioni annuali dell’Opernhaus di Zurigo.

Contenuto esterno

“Per me la moda è un sistema che si ripete, un luogo dove le regole del gioco sono sempre definite. Ci sarà sempre la relazione al corpo umano e di conseguenza permette infinite variazioni”, spiega l’illustratore ai microfoni della RSI.

A Milano sono esposte più di 150 opere, in bilico tra grafica e pittura, tra pop art ed espressionismo tedesco. L’artista non si pone limiti nemmeno per quanto riguarda le tecniche che usa: spazia da sistemi che lui definisce “antichi” (stampe e incisioni) a strumenti moderni e digitali. E non è finita: “Io vorrei fare ancora tante cose e il fatto di aver aperto in occasione di questa mostra un nuovo studio a Milano mi sta stimolando moltissimo. Spero ora di poter chiudere un capitolo e aprirne un altro”, aggiunge.

Altri sviluppi Altri sviluppi Nuova vita per Casa Stradivari Questo contenuto è stato pubblicato il 18 feb 2022 Il violinista svizzero di origine napoletana Fabrizio von Arx ha creato la Fondazione Casa Stradivari per salvare l’atelier cremonese del maestro