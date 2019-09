Per il curatore del Kunstmuseum Bodo Brinkmann, che ha esaminato il quadro con l'esperto americano, "un'attribuzione certa è ormai impossibile". "Bisogna però osservare – prosegue ai microfoni della Radiotelevisione svizzera - l'intelligenza e l'espressività che traspaiono dal soggetto ritratto, lasciare che abbiano il loro effetto su di noi. Analizzare il gioco di luci e ombre, e poi decidere se si pensa che possa essere stato solo Tiziano a farlo, o meno. Al momento, per il mio collega americano non ci sono dubbi, gli argomenti sono per lui assolutamente convincenti che si tratta di un Tiziano".

A sostenere che il ritratto di Pietro Aretino, del 1527, sia stato dipinto dal Tiziano e non come si pensava finora da Sebastiano del Piombo è uno dei massimi esperti del grande maestro del Rinascimento, Xavier Salomon, della prestigiosa Frick Collection di New York.

Da 100 anni il Museo d'arte di Basilea è in possesso di un ritratto del poeta Pietro Aretino, attribuito finora al pittore veneziano Sebastiano del Piombo. Secondo un esperto di New York, il quadro è però opera del Tiziano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La gradita sorpresa di un museo di Basilea 12 settembre 2019 - 21:08 Da 100 anni il Museo d'arte di Basilea è in possesso di un ritratto del poeta Pietro Aretino, attribuito finora al pittore veneziano Sebastiano del Piombo. Secondo un esperto di New York, il quadro è però opera del Tiziano. "È meraviglioso perché esistono solo poche opere di Tiziano; nelle collezioni svizzere poi sono pochissime", sottolinea Josef Helfenstein, direttore del Kunstmuseum di Basilea, che sul suo sito internet ha già provveduto a cambiare l'attribuzione del quadro. A sostenere che il ritratto di Pietro Aretino, del 1527, sia stato dipinto dal Tiziano e non come si pensava finora da Sebastiano del Piombo è uno dei massimi esperti del grande maestro del Rinascimento, Xavier Salomon, della prestigiosa Frick Collection di New York. Per il curatore del Kunstmuseum Bodo Brinkmann, che ha esaminato il quadro con l'esperto americano, "un'attribuzione certa è ormai impossibile". "Bisogna però osservare – prosegue ai microfoni della Radiotelevisione svizzera - l'intelligenza e l'espressività che traspaiono dal soggetto ritratto, lasciare che abbiano il loro effetto su di noi. Analizzare il gioco di luci e ombre, e poi decidere se si pensa che possa essere stato solo Tiziano a farlo, o meno. Al momento, per il mio collega americano non ci sono dubbi, gli argomenti sono per lui assolutamente convincenti che si tratta di un Tiziano". Sulla paternità dell'opera potranno presto esprimersi anche gli esperti italiani. A fine anno, infatti, il quadro sarà prestato agli Uffizi di Firenze, che lo esporranno nell'ambito di una mostra dedicata a Pietro Aretino.