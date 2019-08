Se le conclusioni della perizia attribuiranno l'opera al rinomato esponente del Divisionismo questa potrebbe essere battuta all'asta. In questo caso il prezzo partirebbe dalla non trascurabile somma di mezzo milione di franchi, per la felicità del suo attuale proprietario.

Per nulla scoraggiato il possessore, dopo il restauro della pittura, si è deciso a coinvolgere la casa d'aste Christie's di Zurigo e da ormai quattro mesi sono in corso gli accertamenti degli esperti.

Nel corso dello sgombero di una cantina nel Mendrisiotto Mirco Rondina è infatti venuto in possesso del quadro attribuito al celebre artista italiano vissuto a lungo in Engadina (Grigioni).

Un quadro che potrebbe essere stato dipinto da Giovanni Segantini è stato rinvenuto in modo del tutto casuale in Ticino.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Trova un Segantini in cantina 06 agosto 2019 - 20:33 Un quadro che potrebbe essere stato dipinto da Giovanni Segantini è stato rinvenuto in modo del tutto casuale in Ticino. Nel corso dello sgombero di una cantina nel Mendrisiotto Mirco Rondina è infatti venuto in possesso del quadro attribuito al celebre artista italiano vissuto a lungo in Engadina (Grigioni). Dalle ricerche è risultato che l'opera era già stata sottoposta a due perizie oltre 40 anni fa ma i risultati delle stesse sono stati di segno completamente opposto. Per nulla scoraggiato il possessore, dopo il restauro della pittura, si è deciso a coinvolgere la casa d'aste Christie's di Zurigo e da ormai quattro mesi sono in corso gli accertamenti degli esperti. Se le conclusioni della perizia attribuiranno l'opera al rinomato esponente del Divisionismo questa potrebbe essere battuta all'asta. In questo caso il prezzo partirebbe dalla non trascurabile somma di mezzo milione di franchi, per la felicità del suo attuale proprietario.