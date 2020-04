'Charlie Chaplin uomo orchestra' è al Chaplin's World di Corsier-sur Vevey. Per sapere quando riaprirà e per quanto tempo, non resta che tenere d'occhio il sito webLink esterno del museo.

Mentre molti musei costretti a chiudere per la pandemia di coronavirus si adoperano per incrementare la loro offerta online, il Telegiornale della RSI ha voluto dare il suo contributo varcando le porte di un'esposizione chiusa sul nascere. Dedicata al talento e alla passione per la musica di Charlie Chaplin, aspetta di riaprire al Chaplin's World di Vevey.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lo stretto rapporto di Chaplin con la musica 05 aprile 2020 - 19:00 Mentre molti musei costretti a chiudere per la pandemia di coronavirus si adoperano per incrementare la loro offerta online, il Telegiornale della RSI ha voluto dare il suo contributo varcando le porte di un'esposizione chiusa sul nascere. Dedicata al talento e alla passione per la musica di Charlie Chaplin, aspetta di riaprire al Chaplin's World di Vevey. "Una mostra temporanea che apre la mattina di venerdì 13 e chiude la sera stessa non l'avevo mai vista", commenta la direttrice Béatrice de Reynès, anticipando che la data di chiusura sarà posticipata. Intanto, ci spiega l'enorme impatto che la musica ha avuto sul ritmo e l'espressività della filmografia di Charlie Chaplin. Il quale, scopriamo, componeva le colonne sonore delle sue pellicole senza saper leggere la musica. La direttrice ci rivela come. Ma la mostra è anche percorsa da un sogno: quello del piccolo Chaplin di diventare un musicista. Del resto, era figlio d'arte. 'Charlie Chaplin uomo orchestra' è al Chaplin's World di Corsier-sur Vevey. Per sapere quando riaprirà e per quanto tempo, non resta che tenere d'occhio il sito web del museo.