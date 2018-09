L'accordo non piace però a tutti. Non piace soprattutto ad Hamas e al Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Non piace alla destra israeliana.

Quando israeliani e palestinesi si avvicinarono 13 settembre 2018 - 21:26 Nel 1993 Israele e Organizzazione per la liberazione della Palestina stupirono il mondo firmando il cosiddetto accordo di Oslo. Per la prima volta si tenne un dialogo diretto tra i due paesi. Negli anni successivi ci sono stati diversi altri incontri e accordi così come c'è stato anche un aumento della violenza. I nemici storici, cioè il premier israeliano Yithzak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat- firmarono gli accordi di Oslo raggiunti solo poche settimane prima dopo mesi di negoziati. Una stretta di mano che pare a tutti una promessa di pace, gli sguardi che non si sfidano ma si incontrano. Concetti cardine di quest'intesa sono: il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania e il diritto palestinese all'autogoverno; il mutuo riconoscimento tra i contendenti e l'impegno, da parte dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, a rinunciare a violenze ed azioni terroristiche. Un accordo che valse il Nobel Il mondo accogli favorevolmente l'accordo tanto che a suggellare il momento storico arriva anche il Premio Nobel per la pace assegnato ai principali attori dell'accordo: Rabin, Peres e Arafat. ...Non tutti sono però contenti L'accordo non piace però a tutti. Non piace soprattutto ad Hamas e al Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Non piace alla destra israeliana. Due anni e due mesi dopo la firma di Oslo, al termine di una manifestazione che vuole essere di supporto a quegli stessi accordi, Yitzahk Rabin viene ucciso da uno studente israeliano di estrema destra.