La morte di Senna in diretta durante il Gran Premio di San Marino il primo maggio del 1994 ha provocato un'ondata di choc che ha contribuito a consolidarne il ulteriormente il mito. Nella sua città natale, il 47% dei suoi concittadini lo considera come il più grande sportivo del paese. Pelé, arriva al 23%.

Al di là di questa rivalità, la carriera del brasiliano è sempre caratterizzata, da chi l'ha incontrato, dal suo impegno e dalla sua determinazione. In molte interviste lui stesso ha evocato la sua fede cattolica, lodando anche le virtù della disciplina mentale. Una disciplina così ferrea che gli permetteva, a quanto dichiarava, di elevarsi in un'altra dimensione mentre pilotava.

Modesto e orgoglioso, è ricordato per la sua aggressività in pista e la sua sensibilità fuori dal circuito. "Era un pilota eccezionale con uno charme particolare. La combinazione di queste due qualità faceva di lui una leggenda già quando era in vita", dice l'austriaco Gerhard Berger, suo amico e compagno di squadra.

"Credo che Ayrton non appartenga alla categoria delle celebrità, l'ha oltrepassata. È in una dimensione mitologica che trascende il tempo e lo spazio". Con queste parole Viviane Senna ricordava il fratello nel 2014. Le fa eco 5 anni più tardi il pilota Lewis Hamilton interpellato riguardo al campione brasiliano che da bambino l'aveva "ispirato". "È un eroe e lo sarà sempre", dice il britannico.

Il suo casco verde-oro, il suo genio in pista e le sue vittorie. Ayrton Senna, a 25 anni esatti dalla tragica morte sul circuito di Imola, rimane più di un idolo, è una leggenda che non svanisce.

Senna, una leggenda intramontabile 01 maggio 2019 - 21:19