Il quartiere Certosa, dove l'economia sta pian piano morendo 13 agosto 2019 - 21:05 Il 14 agosto di un anno fa crollava il ponte Morandi. Il quartiere Certosa di Genova è da allora tagliato in due e da lì non passa ormai più quasi nessuno. Zona di passaggio quasi obbligatoria per andare e venire da Genova, il quartiere Certosa – dove vivono circa 12'000 persone – si è sviluppato economicamente proprio grazie a questo transito continuo. Da un anno, però, il quartiere è spaccato in due. In mezzo le macerie del ponte Morandi. E in questa zona ormai non passa più nessuno. La situazione rischia di durare a lungo: una volta sgomberate le macerie, il quartiere sarà poi 'ostaggio' dei lavori di costruzione del nuovo ponte. Alcune aziende hanno già chiuso i battenti. Altre cercano di resistere alla bell'e meglio. Il servizio della Radiotelevisione Svizzera da questo quartiere che lotta per non essere dimenticato: