Agenti della polizia di Campione sono presenti per controllare che la situazione non degeneri, senza però interrompere l'azione di protesta. Intervenuta anche una pattuglia della polizia cantonale ticinese.

Più di un centinaio di persone si è radunato all'entrata dell'enclave italiana, dove la strada è stata bloccata con delle catene, impedendo così la circolazione dei veicoli. I manifestanti sono scesi in strada per denunciare l'immobilismo della politica italiana di fronte al dissesto finanziario del paese dopo la chiusura per fallimento del casinò.

