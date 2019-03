Circa 50 mila persone si sono dunque riversate nelle strade di Madrid, e i media locali parlano di 'marea gialla'. Prima dell'avvio della manifestazione, il presidente della Generalitat Quim Torra ha dichiarato che l'indipendentismo catalano continuerà a lottare per il 'diritto di decidere': "Non ci fermeremo, non fino a quando il diritto alla autodeterminazione non verrà riconosciuto".

Organizzata dall'Assemblea Nazionale Catalana e dall'associazione Omnium Cultural, la marcia, sorvegliata da un imponente dispositivo di sicurezza, ha ricevuto le adesioni di formazioni politiche come Eh Bildu (Paesi Baschi), Blocco Nazionalista Gallego (Galizia), ma anche associazioni come Madrileni per il diritto a decidere, Sinistra Castigliana o il Sindacato andaluso dei lavoratori, tra le altre. Oltre 500 pullman di manifestanti sono giunti a Madrid, ma molti sono giunti in treno ed aereo. Il governo di Barcellona ha dato il suo pieno appoggio, inviando una nutrita delegazione dell'esecutivo.

INdipendentisti catalani sono scesi in piazza a Madrid per ribadire la propria voglia di indipendenza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"L'autodeterminazione non è un delitto" 16 marzo 2019 - 21:09 Con lo slogan "L'autodeterminazione non è un delitto. Democrazia è decidere", migliaia di manifestanti indipendentisti catalani, ma anche di movimenti ed associazioni di altre regioni spagnole, hanno sfilato al centro di Madrid nel chilometro e mezzo del Paseo del Prado, tra la stazione ferroviaria di Atocha e la piazza Cibeles. Organizzata dall'Assemblea Nazionale Catalana e dall'associazione Omnium Cultural, la marcia, sorvegliata da un imponente dispositivo di sicurezza, ha ricevuto le adesioni di formazioni politiche come Eh Bildu (Paesi Baschi), Blocco Nazionalista Gallego (Galizia), ma anche associazioni come Madrileni per il diritto a decidere, Sinistra Castigliana o il Sindacato andaluso dei lavoratori, tra le altre. Oltre 500 pullman di manifestanti sono giunti a Madrid, ma molti sono giunti in treno ed aereo. Il governo di Barcellona ha dato il suo pieno appoggio, inviando una nutrita delegazione dell'esecutivo. Circa 50 mila persone si sono dunque riversate nelle strade di Madrid, e i media locali parlano di 'marea gialla'. Prima dell'avvio della manifestazione, il presidente della Generalitat Quim Torra ha dichiarato che l'indipendentismo catalano continuerà a lottare per il 'diritto di decidere': "Non ci fermeremo, non fino a quando il diritto alla autodeterminazione non verrà riconosciuto".