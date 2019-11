"Abitiamo tutti nello stesso pianeta e tutti noi dobbiamo trovare il modo migliore di fare il nostro lavoro", ha dichiarato Chris Martin, frontman della band britannica. Due delle prossime date del gruppo britannico saranno trasmesse in streaming grazie a Youtube, mentre l'ultima si terrà al Museo di Storia Naturale di Londra. L'incasso sarà devoluto a "ClientEarth", un'associazione che si batte per l'ambiente.

L'anima ecologista dei Coldplay 21 novembre 2019 - 21:15 La band britannica ha annunciato che non farà più concerti live fino a quando non saranno ecosostenibili. La crisi climatica tocca i più svariati settori, compreso quello musicale. I Coldplay hanno infatti comunicato che non faranno alcuna tournée fino a quando non saranno certi che i loro concerti live saranno a impatto zero. La notizia arriva alla vigilia dell'uscita del nuovo album, disponibile dal 22 novembre. "Abitiamo tutti nello stesso pianeta e tutti noi dobbiamo trovare il modo migliore di fare il nostro lavoro", ha dichiarato Chris Martin, frontman della band britannica. Due delle prossime date del gruppo britannico saranno trasmesse in streaming grazie a Youtube, mentre l'ultima si terrà al Museo di Storia Naturale di Londra. L'incasso sarà devoluto a "ClientEarth", un'associazione che si batte per l'ambiente.