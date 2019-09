La manifestazione nazionale segna la fine degli eventi svizzeri organizzati in occasione della Global Week For FutureLink esterno , settimana ispirata dagli scioperi per il clima dell'attivista svedese Greta Thunberg, durante la quale si sono svolte azioni, dimostrazioni e dibattiti in tutto il mondo.

Sul palco della Piazza federale hanno preso la parola anche la presidente del sindacato Unia Vania Alleva- che ha parlato di una "trasformazione eco-sociale dell'economia e della società"- e il premio Nobel Jacques Dubochet, secondo il quale per troppo tempo "i potenti" hanno fatto credere che il denaro fosse una cura per tutto.

"Siamo scesi in strada come un unico vasto movimento per il clima che comprende abitanti delle zone di montagna, rurali e urbane; lavoratori, studenti e pensionati. Siamo tutti uniti nel chiedere una politica climatica efficace e giusta", ha osservato l'altro co-presidente Stefan Salzmann.

Secondo l'associazione Pro Velo , un migliaio di persone ha raggiunto la manifestazione grazie a 30 percorsi ciclabili messi a disposizione con l'azione I BIKE to move it .

"L'adesione alla manifestazione odierna", ha detto il portavoce dell' Alleanza climaLink esterno a nome di oltre 80 organizzazioni e gruppi che hanno sostenuto l'evento, "dimostra che i problemi climatici sono una priorità per la società intera". L'evento è stato sostenuto anche da oltre 150 parrocchie e 200 chiese che hanno fatto suonare le campane alle 14.30 per sottolineare l'evento.

Del corteo, partito da una piazza vicino alla stazione, solo una parte è potuta arrivare in Piazza Federale: molti partecipanti, di ogni età, sono dovuti rimanere nelle strade adiacenti o al punto di partenza della manifestazione. Un portavoce della polizia cantonale ha confermato che, a causa dell'immensa folla, in alcune zone del centro di Berna era impossibile transitare.

Decine di migliaia di giovani e adulti si sono radunati sabato a Berna per chiedere una politica climatica più coerente e l'abbandono delle energie fossili. Si è trattato della prima manifestazione unitaria dopo diverse iniziative nelle singole città svizzere. Gli organizzatori, che stimano 100'000 presenze, parlano di giornata storica: mai prima d'ora così tante persone erano scese in piazza per il clima.

