Extinction Rebellion passa all'azione in tutto il mondo 07 ottobre 2019 - 21:09 Da Londra a Città del Capo, gli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion hanno dato il via lunedì a due settimane di proteste per denunciare l'inazione "criminale" dei governi per quanto concerne il cambiamento climatico. A Londra, che dovrebbe essere l'epicentro della mobilitazione, gli attivisti del movimento nato nel 2018 nel Regno Unito (e che oggi conta 500 gruppi in 72 paesi) hanno marciato su Westminster Bridge e cercato di perturbare il traffico in diversi punti della capitale. La polizia ha arrestato almeno 135 persone, stando a un bilancio diramato lunedì. Una manifestazione è stata segnalata anche a Roma, con l'"occupazione" di piazza Montecitorio, mentre a Parigi centinaia di persone hanno invaso pacificamente un centro commerciale, impedendo l'ingresso ai clienti. In Spagna, a Madrid circa 200 dimostranti si sono radunati davanti al Ministero della transizione ecologica. "Solo una massiccia rivoluzione globale, accompagnata da una disobbedienza civile non violenta, può portare ai cambiamenti necessari per la nostra sopravvivenza", ha detto il portavoce spagnolo di Extinction Rebellion Mabel Moreno. Azioni – e arresti – sono state segnalate anche a Berlino, Vienna o Amsterdam. Gli attivisti di Extinction Rebellion sono passati all'azione anche in numerose altre città del mondo, tra cui Sydney, Città del Capo, New York e Toronto.