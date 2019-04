Un uomo e una donna, che avevano issato uno striscione sul tetto del vagone, sono stati portati via dalla Polizia dei trasporti, mentre per una terza persona -che è riuscita a incollare le proprie mani a un finestrino- è stato necessario l'intervento di un team di specialisti.

La manifestazione si è svolta nella calma e la polizia non è intervenuta, benché non fosse stata autorizzata.

Il movimento chiede al Consiglio federale (governo) di dichiarare lo stato d'emergenza per il clima e la biodiversità e domanda inoltre che le emissioni di gas serra siano ridotte a zero entro il 2025.

A Losanna, circa 350 persone hanno pranzato giovedì sul Grand-Pont, bloccando la circolazione per un'ora. L'azione è stata promossa dal movimento Extinction Rebellion, noto per alcune manifestazioni a favore del clima in tutto il mondo negli ultimi mesi, e che hanno portato a oltre 300 arresti tra Londra ed Edimburgo negli ultimi giorni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Picnic di protesta sul Grand-Pont a Losanna 18 aprile 2019 - 21:35 A Losanna, circa 350 persone hanno pranzato giovedì sul Grand-Pont, bloccando la circolazione per un'ora. L'azione è stata promossa dal movimento Extinction Rebellion, noto per alcune manifestazioni a favore del clima in tutto il mondo negli ultimi mesi, e che hanno portato a oltre 300 arresti tra Londra ed Edimburgo negli ultimi giorni. A mezzogiorno e un quarto i dimostranti sono scesi dal marciapiedi e hanno cominciato a consumare i loro panini in mezzo alla strada. Con il picnic, cui hanno partecipato studenti, famiglie con bambini e losannesi di ogni età, hanno bloccato il traffico nei due sensi sul Grand-Pont del capoluogo vodese. Il movimento chiede al Consiglio federale (governo) di dichiarare lo stato d'emergenza per il clima e la biodiversità e domanda inoltre che le emissioni di gas serra siano ridotte a zero entro il 2025. "È solo l'inizio" La manifestazione si è svolta nella calma e la polizia non è intervenuta, benché non fosse stata autorizzata. "Non pensavamo che avrebbero partecipato così tante persone", ha detto Beltan Michel, portavoce di Extinction Rebellion, anticipando che altre azioni si terranno nei prossimi giorni. Lunedì mattina, 200 persone avevano già bloccato il ponte Chauderon, organizzando in strada una colazione con musica. Neppure qui la polizia era intervenuta. A Londra, le proteste del movimento radicale Extinction Rebellion si susseguono a macchia di leopardo. "Incollati" a Canary Wharf Per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che definiscono emergenza climatica e denunciare l'inazione della politica, mercoledì tre ambientalisti hanno cercato di incollarsi a un vagone di un treno alla stazione di Canary Wharf, lungo una linea urbana di superficie. Un uomo e una donna, che avevano issato uno striscione sul tetto del vagone, sono stati portati via dalla Polizia dei trasporti, mentre per una terza persona -che è riuscita a incollare le proprie mani a un finestrino- è stato necessario l'intervento di un team di specialisti. Arresti e misure elettroniche Nei giorni precedenti, quasi 300 persone erano state arrestate a Londra (29 a Edimburgo) per blocchi stradali, resistenza e danneggiamenti. Scotland Yard aveva fatto staccare la connessione wi-fi della metropolitana per ostacolare le comunicazioni tra attivisti, che avevano annunciato di voler bloccare "pacificamente" qualche stazione della capitale.