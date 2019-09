A conclusione del processo viene ottenuto di nuovo petrolio, che una volta raffinato si trasforma in carburante diesel, e plastica riciclata pronta a nuovi usi. Il progetto è in fase matura ma non tutti gli aspetti sono risolti.

Petrolio dai rifiuti plastici, Vienna ci prova tvsvizzera/spal con RSI (TG del 16.9.2019) 16 settembre 2019 - 21:32 Avviato in Austria un progetto teso a trasformare i rifiuti di plastica in carburante diesel. Imballaggi di plastica si ritrovano in tutto il pianeta, delle vere e proprie isole di rifiuti sono sorte sulla spinta delle correnti oceaniche e l'assunzione di frammenti plastici mette a rischio numerose specie ittiche. Per tentare di risolvere il problema è stata avviata una quindicina di anni fa una sperimentazione in Austria denominata Re-Oil. Alla periferia di Vienna la Omv tritura rifiuti di plastica e li fa fondere. A conclusione del processo viene ottenuto di nuovo petrolio, che una volta raffinato si trasforma in carburante diesel, e plastica riciclata pronta a nuovi usi. Il progetto è in fase matura ma non tutti gli aspetti sono risolti. Nei piani della società c'è la realizzazione di un impianto con capacità di 20'000 tonnellate e il trattamento di un terzo di tutti i rifiuti plastici austriaci. L'ultimo tassello che manca, decisivo per la sorte finale del progetto, riguarda la sostenibilità economica dell'impresa. Solo nei prossimi anni sarà possibile sciogliere le residue riserve.