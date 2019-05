E per farlo non è stato necessario andare molto lontano, anzi! Dalla plastica dei supermercati, alle possibilità di riciclaggio, dalle soluzioni innovative per eliminarla dal carrello della spesa, alla plastica che finisce nei fiumi e nei laghi sotto casa. Già, proprio sotto casa.

Le analisi fanno seguito alla pubblicazione in gennaio di uno studio del Dipartimento del territorio sulla presenza di microplastiche nel Ceresio, in quantitativi pari al doppio della media svizzera.

Plastica ovunque. Siamo una società avviluppata nella plastica. Non da ultimo nei pesci del lago di Lugano, secondo una ricerca commissionata da Patti chiari, ci sono microplastiche. Patti chiari, la trasmissione per i consumatori della RSI, ha fatto un viaggio nel mondo della plastica che invade le nostre vite.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Avviluppati da un mondo di plastica Chiara Camponovo, Patti Chiari RSI 11 maggio 2019 - 17:08 Plastica ovunque. Siamo una società avviluppata nella plastica. Non da ultimo nei pesci del lago di Lugano, secondo una ricerca commissionata da Patti chiari, ci sono microplastiche. Patti chiari, la trasmissione per i consumatori della RSI, ha fatto un viaggio nel mondo della plastica che invade le nostre vite. Le analisi fanno seguito alla pubblicazione in gennaio di uno studio del Dipartimento del territorio sulla presenza di microplastiche nel Ceresio, in quantitativi pari al doppio della media svizzera. Dopo la pubblicazione di questi dati la trasmissione della RSI ha commissionato delle analisi approfondite dei pesci del Ceresio al Laboratorio dell’Istituto di ingegneria ambientale del Politecnico federale di Losanna (EPFL). E in tutti i campioni analizzati è stata riscontrata la presenza di frammenti e fibre provenienti da materie plastiche. Secondo il responsabile del Laboratorio dell'EPFL, Florian Breider, non è escluso un passaggio di sostanze tossiche legate alle microplastiche dall’apparato digerente alla polpa dei pesci. Gli effetti sulla salute dell’uomo al momento non sono chiari. Ma analisi di laboratorio effettuate dall’Università di Toronto hanno rilevato effetti infiammatori delle microplastiche sul fegato dei pesci. Plastica ovunque La plastica è ovunque, e sembriamo noi consumatori i grandi colpevoli, soprattutto quando ce la ritroviamo nell’ambiente. Chi di voi non ha mai visto immagini di oceani di plastica o di creature marine soffocate dalla plastica? Immagini di realtà lontane, a cui ormai purtroppo ci siamo quasi abituati. Patti chiari ha fatto un viaggio nel mondo della plastica che invade le nostre vite. E per farlo non è stato necessario andare molto lontano, anzi! Dalla plastica dei supermercati, alle possibilità di riciclaggio, dalle soluzioni innovative per eliminarla dal carrello della spesa, alla plastica che finisce nei fiumi e nei laghi sotto casa. Già, proprio sotto casa. Se volete qui di seguito vi presentiamo la puntanta intera di Patti Chiari dedicata alla plastica.