Da lunedì potranno riprendere (naturalmente nel rispetto delle norme igieniche e della distanza sociale) tutte le attività di cantiere se sono svolte da non più di 10 persone, così come le attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale.

Da lunedì anche in Ticino, l'unico cantone nel quale sono in vigore restrizioni più severe rispetto al resto della Svizzera, si fanno degli allentamenti.

Il passaggio da una tappa alla seguente avrà luogo solo se non ci sarà un aumento significativo dei casi di covid-19. Indicativamente, il governo ha parlato di un numero di nuovi casi di contagio non superiore a 100 al giorno.

Per il momento non si sa neppure quando le frontiere potranno riaprire. Le decisioni in materia saranno prese di comune accordo con i Paesi limitrofi, ha aggiunto.

Per il momento, non si è ancora deciso nulla riguardo a una revoca delle misure per i settori del turismo e della ristorazione. Deve essere il settore della gastronomia a proporre e trovare soluzioni. "Occorre una stretta collaborazione, non decisioni imposte dall'alto", ha detto la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga.

Questa strategia di uscita deve essere messa in atto uniformemente in tutto il paese e coordinata con i paesi vicini.

Sempre dalla stessa data gli ospedali potranno eseguire tutti gli interventi, anche quelli non urgenti, e i negozi di alimentari potranno riaprire tutte le loro superfici di vendita. È previsto inoltre che ai funerali potranno partecipare anche le persone che non fanno parte della famiglia del defunto.

A partire dal 27 aprile, le piccole attività che forniscono servizi personali tra le quali studi medici, fisioterapisti, parrucchieri, saloni di bellezza, negozi fai-da-te, centri per giardinaggio e fioristi potranno riaprire, a condizione che la sicurezza di clienti e personale sia garantita. Queste attività, secondo il consiglio federale, non provocano grandi movimenti di popolazione e si svolgono in luoghi dove è facile applicare le misure di sicurezza.

"La transizione è iniziata", ha detto il ministro della salute Alain Berset, sottolineando comunque che si procederà con prudenza al fine di non mettere in pericolo i risultati raggiunti finora grazie il contributo di tutti i cittadini.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Il governo svizzero ha presentato giovedì l'agenda per il riavvio delle attività economiche dopo le misure introdotte per frenare i contagi. Alcuni servizi potranno ripartire dal prossimo 27 aprile.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pandemia in Svizzera, "la transizione è iniziata" 16 aprile 2020 - 21:37 Il governo svizzero ha presentato giovedì l'agenda per il riavvio delle attività economiche dopo le misure introdotte per frenare i contagi. Alcuni servizi potranno ripartire dal prossimo 27 aprile. Secondo il governo l'evoluzione positiva dell'epidemia nel Paese permette di allentare le misure di protezione introdotte anche se, ha sottolineato l'esecutivo giovedì, la salute della popolazione resterà la priorità. "La transizione è iniziata", ha detto il ministro della salute Alain Berset, sottolineando comunque che si procederà con prudenza al fine di non mettere in pericolo i risultati raggiunti finora grazie il contributo di tutti i cittadini. A partire dal 27 aprile, le piccole attività che forniscono servizi personali tra le quali studi medici, fisioterapisti, parrucchieri, saloni di bellezza, negozi fai-da-te, centri per giardinaggio e fioristi potranno riaprire, a condizione che la sicurezza di clienti e personale sia garantita. Queste attività, secondo il consiglio federale, non provocano grandi movimenti di popolazione e si svolgono in luoghi dove è facile applicare le misure di sicurezza. Sempre dalla stessa data gli ospedali potranno eseguire tutti gli interventi, anche quelli non urgenti, e i negozi di alimentari potranno riaprire tutte le loro superfici di vendita. È previsto inoltre che ai funerali potranno partecipare anche le persone che non fanno parte della famiglia del defunto. Gli altri negozi, i mercati e le scuole dell'obbligo dovrebbero riaprire invece l'11 maggio. Una decisione concreta in proposito arriverà entro la fine del mese d'aprile. La terza tappa è prevista per l'8 giugno, quando arriverà il turno di scuole post obbligatorie, musei, zoo e biblioteche. L'allentamento andrà di pari passo con dei piani di protezione della popolazione. A dipendenza del settore potrebbe essere introdotto l'obbligo, o perlomeno la raccomandazione, di portare una mascherina. Questa strategia di uscita deve essere messa in atto uniformemente in tutto il paese e coordinata con i paesi vicini. Incognite su turismo, frontiere e ristorazione L'8 giugno potrebbe essere allentato anche il divieto di assembramento. I dettagli dovrebbero essere definiti dal governo il prossimo 27 maggio. Per il momento, non si è ancora deciso nulla riguardo a una revoca delle misure per i settori del turismo e della ristorazione. Deve essere il settore della gastronomia a proporre e trovare soluzioni. "Occorre una stretta collaborazione, non decisioni imposte dall'alto", ha detto la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. Per il momento non si sa neppure quando le frontiere potranno riaprire. Le decisioni in materia saranno prese di comune accordo con i Paesi limitrofi, ha aggiunto. Anche sul divieto che interessa le grandi manifestazioni il governo ha deciso di prendere tempo prima di dare un responso definitivo sulla tempistica di una revoca. Il passaggio da una tappa alla seguente avrà luogo solo se non ci sarà un aumento significativo dei casi di covid-19. Indicativamente, il governo ha parlato di un numero di nuovi casi di contagio non superiore a 100 al giorno. In Ticino si riaprono parzialemente i cantieri Da lunedì anche in Ticino, l'unico cantone nel quale sono in vigore restrizioni più severe rispetto al resto della Svizzera, si fanno degli allentamenti. Da lunedì potranno riprendere (naturalmente nel rispetto delle norme igieniche e della distanza sociale) tutte le attività di cantiere se sono svolte da non più di 10 persone, così come le attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale.