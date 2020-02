Il medico del traffico è chiamato a verificare l’idoneità alla guida di persone fermate per abuso di alcol e consumo di droga. Un passaparola ostile che è diventato una devastante campagna stampa, soprattutto via social. Falò, trasmissione di approfondimento della RSI, ha analizzato questa polemica, per capirne i motivi e verificarne le principali accuse, oltre a raccogliere, per la prima volta, le ragioni del medico finito sotto accusa.

Perizie sbrigative e malfatte, tariffe esose imposte per umiliare gli automobilisti come fossero criminali. Si è letto di tutto in questi mesi contro il Medico del traffico, figura di perito introdotta dal pacchetto "Via sicura".

Medico del traffico sotto accusa Gianni Gaggini, Falò RSI 16 febbraio 2020 - 19:00

Falò, nella puntata che vi proponiamo. parla anche di controlli di velocità e misure "troppo" severe imposte dal pacchetto "Via sicura", introdotto progressivamente a partire dal 2013. Queste misure riguardano tutti i conducenti, sia giovani che più esperti, sia gli autisti professionisti. Lo scopo è la prevenzione degli incidenti. Ma i più parlano di misure esagerate. Guardate la trasmissione.