Volo di prova per il turismo spaziale 23 febbraio 2019 - 14:13 Il vascello della compagnia di turismo spaziale Virgin Galactic ha di nuovo oltrepassato la frontiera dello spazio superando gli 80 chilometri di altitudine durante un volo di prova svoltosi venerdì. SpaceShipTwo è salito fino a 89,9 km dalla superficie terrestre. L’apparecchio aveva superato per la prima volta la quota di 80 km di altitudine (riconosciuta però solo negli Stati Uniti, visto che una convenzione internazionale stabilisce la frontiera tra atmosfera terrestre e spazio a 100 km di altezza) lo scorso dicembre. Il patron della società, il miliardario britannico Richard Branson, aveva annunciato che si trattava del primo volo con persone a bordo dopo il pensionamento degli Space Shuttle della NASA nel 2011. La navetta (con a bordo l’equipaggio e un’unica passeggera) ha raggiunto la velocità di Mach 3.0 in salita e, di ritorno sulla Terra, è atterrata senza problemi allo SpatioPort nel deserto del Mojave. SpaceShipTwo è stato sviluppato per portare nello spazio sei turisti, ma i test si sono protratti più del previsto a causa di un incidente nel 2014 durante uno dei voli di prova.