Per quanto riguarda l'approdo in centro a Lugano, la novità è l'uscita della galleria in zona banca EFG (ex BSI). Sono in corso trattative.

Altro punto contestato era il 'Park & ride' di Bioggio-Cavezzolo, dove erano previsti 400 posti auto in superficie. Sarà scisso in due parti, una delle quali sotterranea.

Il progetto di tram-treno del Luganese -che collegherà in modo più rapido Ponte Tresa con Manno, Bioggio e Lugano- è stato modificato per ridurre il numero di opposizioni. L'inizio dei lavori sarà così posticipato di circa un anno, dal 2020 al 2021.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tram-treno Luganese, i lavori slittano al 2021 18 aprile 2019 - 20:25 Il progetto di tram-treno del Luganese -che collegherà in modo più rapido Ponte Tresa con Manno, Bioggio e Lugano- è stato modificato per ridurre il numero di opposizioni. L'inizio dei lavori sarà così posticipato di circa un anno, dal 2020 al 2021. La principale variante dell'opera è l'interramento del tracciato a Manno. Una concessione ad aziende e privati che consentirà di mantenere l'accesso stradale alla zona industriale. I binari del tram-treno passeranno sotto la strada cantonale. Altro punto contestato era il 'Park & ride' di Bioggio-Cavezzolo, dove erano previsti 400 posti auto in superficie. Sarà scisso in due parti, una delle quali sotterranea. Per quanto riguarda l'approdo in centro a Lugano, la novità è l'uscita della galleria in zona banca EFG (ex BSI). Sono in corso trattative. Dal confine a Lugano in 24 minuti Le modifiche non si ripercuoteranno sui tempi di percorrenza previsti: da Ponte Tresa a Lugano ci vorranno 24 minuti (fino ad Agno: 11), con corse a cadenza di 5 o 10 minuti su convogli più comodi e silenziosi di quelli attuali. L'opera costerà 400 milioni di franchi. Una volta approdata a Lugano, la linea del tram-treno potrà svilupparsi da una parte verso Cornaredo e dall'altra verso il Pian Scairolo, che ospita il parco commerciale di Grancia e numerose aziende. L'obiettivo a lungo termine è di triplicare i passeggeri dell'attuale linea ferroviaria Ponte Tresa-Lugano, da 2,5 milioni a 7,5 milioni l'anno.