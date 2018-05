Il sindaco di Re, Oreste Pastore, ne approfitta per sollecitare Roma sull'avvio dei lavori di messa in sicurezza della strada, per i quali sono previsti 70 milioni di euro.

Due o tre settimane per riaprire la Statale 337 05 aprile 2018 - 20:25 Per ripristinare la strada statale 337 della Val Vigezzo, investita domenica da una frana, occorreranno almeno due o tre settimane. È quanto è emerso giovedì a Verbania da un incontro tra autorità e tecnici. Il lavoro di rimozione dei sassi pericolanti durerà una settimana. Successivamente si passerà al ripristino vero e proprio, che può prendere fino a quindicina di giorni, meteo permettendo: il cattivo tempo dilaterebbe i tempi. Al vertice di Verbania, convocato dal prefetto Iginio Olito, erano presenti l'Anas, i sindaci della zona, i rappresentanti della provincia Verbano-Cusio-Ossola e quelli della Regione Piemonte. Tutti si sono detti fiduciosi. Il sindaco di Re, Oreste Pastore, ne approfitta per sollecitare Roma sull'avvio dei lavori di messa in sicurezza della strada, per i quali sono previsti 70 milioni di euro. Il prefetto, su questo aspetto, si è detto da oggi più ottimista, poiché nell'incontro si è parlato sì dell'emergenza ma più in generale della viabilità di tutta la zona e delle tre strade che la collegano alla Svizzera. Il giorno di Pasqua, lo scoscendimento sulla statale tra l'Ossola e il Canton Ticino aveva travolto l'auto di due svizzeri, causandone la morte. Per oltre due giorni è stata interrotta anche la linea ferroviaria della Vigezzina, che collega Locarno a Domodossola. La 337, oltre che dai turisti, è percorsa ogni giorno da 1'500 lavoratori frontalieri, che dall'interruzione devono affrontare un percorso alternativo lungo la valle Cannobina sino al Lago maggiore e raggiungere il confine dalla statale 34.