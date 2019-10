Come nel caso di mercoledì, anche allora il porto di origine era in Belgio e più precisamente a Zeelbrugge. Le autorità belghe stanno indagando su come il container sia potuto arrivare e partire dal porto senza essere scoperto.

Sono anni che delle persone tentano di entrare illegalmente nel Regno Unito nascondendosi all'interno di mezzi pesanti provenienti dall'Europa continentale. Un metodo che comporta molti rischi. La più grande tragedia legata a questo fenomeno risale al 2000 quando 58 cinesi furono trovati senza vita in un container per il trasporto di pomodori presso il porto di Dover.

