Nel corso del secolo breve, persino la dea bendata cambiò aspetto. Un vecchio filmato della Radiotelevisione svizzera ci mostra quando, a metà degli anni Sessanta, i gettoni di legno della tombola -prelevati uno ad uno da un sacchetto- lasciarono il posto a macchine per l'estrazione.





Nel momento in cui l'operatore colloca la pallina estratta nella giusta sede, il relativo numero si accende sul tabellone [foto sotto]. (RSI-SWI)

Quella che si gioca in Svizzera è tutta un'altra tombola. Certo, i numeri sono sempre 90 e ogni cartella ne riporta 15 su tre righe, per nove colonne. Tuttavia, noi non la chiamiamo bingo (fa eccezione una recente versione online) e la cinquina, passata la frontiera tra l'Italia e la Confederazione, risponde al nome di quintina. Inoltre, concesso che in famiglia ognuno gioca come gli pare, nemmeno la versione casalinga prevede che si premino terni e quaterne; figuriamoci gli ambi.

Se chiedi a uno svizzero adulto a cosa la associa, più che di pomeriggi di Natale ti parlerà di feste popolari e serate sociali: la tombola -a premi non in denaro- è una diffusa forma di finanziamento per enti e associazioni che per statuto perseguono scopi di pubblica utilità o beneficenza. Un evento che crea aggregazione ed è relativamente semplice da organizzare: le cartelle sono stampate dallo Stato e pre-tassate. Basta rispettare alcune normeLink esterno.





I numeri estratti istantaneamente indicati su un tabellone. Forse fu questa, la vera svolta. (RSI-SWI)

La tradizione, per la verità, sta un po' sfumando: le statistiche indicano che il numero di cartelle rilasciate -quelle dal valore nominale di 50 centesimi di franco, ovvero le più popolari- è diminuito di un oltre un terzo tra il 2010 e il 2017. Stabili, per ora, le cartelle da 1 franco.





Le cartelle mostrate nel filmato sono quelle ancora in uso nel Canton Ticino. (RSI-SWI)

Le Teche RSI ci riportano invece ai tempi d'oro, quando giocare a tombola era uno svago in voga e che a Lugano andava modernizzandosi con il debutto di macchine elettroniche "per estrazioni più veloci e ricchi di premi". Come quella mostrata a metà di questa clip.

(1) Vecchio filmato della Radiotelevisione svizzera che mostra una macchina per l'estrazione dei numeri della tombola nel '66

Il filmato (purtroppo conservato senza audio) era la base di un servizio della trasmissione quotidiana di informazione 'Il regionale', trasmesso il 9 dicembre del 1966.







tvsvizzera.it/ri con RSI (Teche)

