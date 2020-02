Vi è però un'incognita relativa agli anni non ancora rilevati (2018-19), i cui dati potrebbero essere influenzati da nuovi prodotti come la sigaretta elettronica. Quel che si sa, è che nel 2017 il 44% dei fumatori aveva deciso di smettere e il 61% diceva di volerlo fare.

In un piccolo grafico, quota di fumatori ed ex fumatori tra uomini e donne in Svizzera nel 2017

Forti fumatori dimezzati in 25 anni 18 febbraio 2020 - 21:15 La quota di fumatori rimane stabile in Svizzera al 27% della popolazione, ma quella di coloro che si accendono oltre 20 sigarette al giorno si è dimezzata tra il 1992 e il 2017, passando dal 12 al 6%. Lo rivela l'Ufficio federale di statistica (UST), che ha pubblicato martedì le cifre relative all'uso di tabacco dall'Indagine sulla salute in Svizzera (ISS). Il cambiamento è riconducibile alla diminuzione del fumo tra giovani e giovani adulti, in particolare negli strati sociali più elevati. Dai dati registrati nel 2017, emerge che le persone senza formazione scolastica post-obbligatoria cominciano più spesso a fumare rispetto a chi possiede un diploma di grado terziario (43% contro 27%) e riescono anche meno spesso a smettere. La divergenza si nota soprattutto nella quota di forti fumatori (15% contro 3%), che nel 1992 era meno marcata (18% a 13%). A livello nazionale, i fumatori costituiscono il 27% della popolazione dal 2007. Dopo un periodo in aumento tra il 1992 e il 1997 (dal 30 al 33%), la quota era tornata a scendere nel decennio successivo (28%) e da allora è rimasta più o meno invariata, sottolinea l'UST. Vi è però un'incognita relativa agli anni non ancora rilevati (2018-19), i cui dati potrebbero essere influenzati da nuovi prodotti come la sigaretta elettronica. Quel che si sa, è che nel 2017 il 44% dei fumatori aveva deciso di smettere e il 61% diceva di volerlo fare. Le più alta quota di fumatori si registra nelle fascia d'età inferiore ai 35 anni: "La maggior parte di coloro che fumano cominciano a farlo da giovani o giovani adulti", osserva l'UST. Il numero di fumatori oltre i 65 anni è invece "molto basso".