Uno sguardo al 2025: sei grafici per capire la Svizzera di oggi

La popolazione svizzera fa meno figli, è meno religiosa ed è sempre più frutto della migrazione: queste sono alcune delle statistiche chiave per il 2025 (illustrazione). Keystone / Ennio Leanza

Migrazioni, cambiamenti climatici e intelligenza artificiale: questi fenomeni globali stanno avendo un forte impatto anche sulla società svizzera. Ecco uno sguardo alle cifre, con la nostra selezione delle statistiche pubblicate nel 2025.

Pauline Turuban La mia specialità è raccontare storie, interpretare quello che succede in Svizzera e nel mondo a partire da dati e statistiche. Espatriata in Svizzera da diversi anni, sono stata giornalista multimediale presso la Radiotelevisione della Svizzera francese (RTS).

Nascite in calo

Il tasso di fertilità in Svizzera continua a scendere. Ha raggiunto il livello più basso mai registrato nel Paese, con una media di 1,29 figli per donna.

In termini pratici, questo significa famiglie più piccole. Secondo l’Ufficio federale di statisticaCollegamento esterno (UST), le nascite di terzi figli hanno subito il calo più marcato (-14% negli ultimi cinque anni). Le nascite di primi e secondi figli sono diminuite rispettivamente dell’8,5% e del 9%.

Sempre più persone non vogliono avere figli: la percentuale di trentenni che lo fa è passata dal 9% al 16% in dieci anni. Ma il desiderio più diffuso tra la popolazione rimane quello di averne due.

Il calo del numero di nascite si spiega in parte con il fatto che si diventa genitori più tardi. L’età media del parto è salita a 32,4 anni, una delle più alte in Europa e un record nella storia della Svizzera.

Contenuto esterno

Crescita della popolazione grazie all’immigrazione

Nonostante il calo della fertilità, la popolazione svizzera continua a crescere fortemente. Nel 2024 è stata superata la soglia dei 9 milioni di abitantiCollegamento esterno e il 1° gennaio 2025 la popolazione residente permanente ha superato i 9,05 milioni.

Si tratta di un aumento dell’1% e di quasi 89’000 persone in più in un anno, 83’000 delle quali (oltre il 93%) sono il risultato dell’immigrazione. L’aumento naturale ha contribuito solo per 6’000 persone.

La percentuale di popolazione derivante dall’immigrazione ha quindi continuato a crescere, arrivando al 41% all’inizio del 2025Collegamento esterno.

Contenuto esterno

>> Esiste una soglia “giusta” di immigrazione? La Svizzera non è l’unico Paese sviluppato ad affrontare questa sfida demografica, come spiega l’articolo qui sotto.

>> Per saperne di più sulle persone con un background migratorio in Svizzera:

Tutti i nostri articoli sulle questioni demografiche sono disponibili qui.

Sempre più svizzere e svizzeri all’estero

Gli svizzeri e le svizzere che lasciano il Paese sono più numerosi di quelli che vi si stabiliscono. Nel 2024, circa 30’000 cittadine e cittadini svizzeri sono emigrati e circa 22’000 sono immigrati.

Questi espatri hanno contribuito a portare il numero di persone svizzere residenti all’estero a un livello recordCollegamento esterno: all’inizio del 2025, più di 826’700 cittadine e cittadini svizzeri erano registrati presso una rappresentanza elvetica al di fuori della Svizzera – quasi due terzi dei quali in Europa.

Anche le nascite di bambine e bambini svizzeri all’estero e le naturalizzazioni spiegano in parte questa tendenza all’aumento.

Contenuto esterno

>> Per una panoramica su tutte le statistiche relative agli svizzeri e alle svizzere all’estero, leggere questo articolo:

Tutti i nostri reportage sulla Quinta Svizzera sono disponibili qui.

L’impatto del cambiamento climatico in Svizzera

Giugno 2025 è stato il secondo mese più caldo in Svizzera dall’inizio delle misurazioni della temperatura nel 1864. E il Paese continua a riscaldarsi più rapidamente della media globale.

La temperatura media registrata in Svizzera nel 2024 (l’ultimo anno disponibile) è stata di 2,93°C superiore al valore di riferimento 1951-1980. In confronto, il riscaldamento globale è stato di 1,3°C.

>> La Svizzera è uno dei dieci Paesi che si sono riscaldati di più nell’ultimo decennio, come spiegato in questo articolo:

Quest’autunno, in occasione del decimo anniversario dell’adozione dell’Accordo di Parigi, Swissinfo ha condotto un sondaggio esclusivo tra quasi 80 climatologhe e climatologi in Svizzera.

La stragrande maggioranza non crede più nella possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. La maggior parte prevede invece un aumento della temperatura globale di 2,5°C entro il 2100, che al ritmo attuale potrebbe significare un aumento di 4°C o più in Svizzera.

Gli scienziati e le scienziate intervistate prevedono che i cambiamenti climatici avranno un forte impatto sulle condizioni di vita in Svizzera già entro il 2050.

Contenuto esterno

Tutti i nostri articoli sul cambiamento climatico sono qui.

L’utenza svizzera di Internet si orienta tra AI, fake news e discorsi di odio

L’ultima indagine sull’uso di internetCollegamento esterno mostra che l’IA generativa si sta diffondendo rapidamente in tutto il Paese. Nella primavera del 2025, oltre il 40% della popolazione di età superiore ai 15 anni ha dichiarato di aver utilizzato un’applicazione come ChatGPT o simili. Questa percentuale sale a quasi l’80% per la fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

L’uso di questi strumenti è frequente: la maggior parte delle persone che utilizzano l’IA lo fa quasi ogni giorno o almeno una volta alla settimana. L’UST considera queste cifre “molto alte” dal momento che l’IA è disponibile al pubblico solo da tre anni.

Contenuto esterno

>> Leggete il nostro articolo sull’alternativa svizzera a ChatGPT qui sotto, e tutti i nostri articoli sull’AI qui.

Il sondaggio mostra anche che le persone sono sempre più esposte alla disinformazione, alle truffe online e ai discorsi di odio.

Più di 4 persone su 10 affermano di essere state esposte a contenuti ostili a singoli o a gruppi. I messaggi di odio che sono aumentati maggiormente sono quelli che prendono di mira le opinioni politiche, l’origine etnica o la religione.

>> Tutti i nostri articoli sulle guerre d’informazione e sulla democrazia digitale sono disponibili qui.

Il declino della religione continua

La religione continua a perdere consensiCollegamento esterno in Svizzera. Le persone senza affiliazione religiosa sono il gruppo che è cresciuto di più negli ultimi decenni. Ora, costituiscono il 36% della popolazione, conquistando il primo postoCollegamento esterno davanti a chi professa la religione cattolica.

Contenuto esterno

Le persone che abbandonano la religione lo fanno principalmente per mancanza o perdita di fede, o perché non sono d’accordo con le posizioni assunte dalla loro comunità religiosa.

A cura di Samuel Jaberg

Traduzione con il supporto dell’IA/sibr

